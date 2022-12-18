В США впервые получили прирост энергии в результате реакции термоядерного синтеза

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии впервые получили прирост энергии в результате реакции термоядерного синтеза. Об этом сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, исследователи воспроизвели тот же процесс, что происходит на Солнце. Они воздействовали на водородную плазму самым большим в мире лазером. В результате исследователи получили около 2,5 мегаджоулей энергии, что почти на 120% больше энергии, использованной в лазере (2,1 мегаджоуля). Прирост оказался настолько большим, что в процессе было повреждено диагностическое оборудование. Это затруднило уточнение результатов опыта, однако министерство энергетики США уже заявило, что готовится объявить об итогах работы лаборатории во вторник.

Изучение аналогичных реакций велось с 1950-х годов, однако до сих пор ученым не удавалось с их помощью компенсировать затраты энергии на проведение опытов. В прошлом году в той же лаборатории удалось получить около 70% от затраченной энергии. В случае, если успех подтвердится, у термоядерного синтеза как у источника экологически чистой энергии появится большой коммерческий потенциал.