В Арктике нашли крупнейшее месторождение редкоземельных металлов

Шведская горнодобывающая компания LKAB нашла в Арктике крупнейшее месторождение редкоземельных металлов, об этом сообщается на ее официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редкоземельные металлы, 17 элементов, востребованы в производстве электромобилей и других высокотехнологичных отраслях. В настоящее время абсолютным лидером по их добыче является Китай. В Европе это сырье не добывается, хотя спрос на него растет и, согласно оценкам Еврокомиссии, к 2030 году увеличится в пять раз.

"Это крупнейшее известное месторождение, оно может стать важным элементом при производстве критически важного сырья, которое абсолютно необходимо для зеленого перехода", - заявил президент LKAB Ян Мострем.

Он отметил, что компания уже начала вкладывать значительные средства в исследование месторождения, процесс может занять несколько лет.

Вице-премьер и министр энергетики Швеции Эбба Буш добавила, что с рудников начнется электрификация Евросоюза, переход на самообеспечение и достижение независимости от России и Китая.