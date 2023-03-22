Вокруг белого карлика U Geminorum обнаружили спиральную структуру

Астрономы провели спектроскопические наблюдения карликовой новой звезды U Geminorum, обнаружив необычную структуру, напоминающую спиральные рукава. Результаты исследования представлены в препринте, доступном в репозитории arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Катаклизмические переменные (CV) представляют собой двойные звездные системы, состоящие из белого карлика, первично аккрецирующего вещество от нормального звездного компаньона. Они неравномерно увеличивают яркость, а затем снова падают до состояния покоя. В некоторых случаях нестабильность в диске вызывает вспышку, известную как карликовая новая (DN).

U Geminorum (U Gem) расположена примерно в 304,5 светового года от Земли, в направлении созвездия Близнецов. Система состоит из белого карлика и красного карлика, имеет период обращения примерно 0,177 дня, массовое отношение 0,35 и периодичность вспышек около 118 дней. Предыдущие наблюдения показали, что U Gem демонстрирует гораздо более сложное поведение, чем предсказывают классические модели.

Согласно результатам новых наблюдений, белый карлик в U Gem имеет массу от 1,2 до 1,38 массы Солнца. Масса красного карлика оценивается в диапазоне 0,42-0,61 массы Солнца. Кроме того, в системе нет типичного аккреционного диска, а вместо него была обнаружена структура из спиральных рукавов, что необычно для CV в состоянии покоя. Это может объясняться облучением белым карликом приливно-утолщенных областей, переполнением потока вещества, частично усеченным диском или даже полностью сформированными спиральными рукавами.