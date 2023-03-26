Астрономы обнаружили белый карлик, перетягивающий материю с компаньона

Астрономы обнаружили двойную звездную систему, в которой материя перетекает на белый карлик с звезды-компаньона. Об этом сообщает Боннский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Белые карлики вспыхивают как сверхновые, когда их масса превышает 1,4 массы Солнца. Такие сверхновые считаются не только основным источником железа во Вселенной, но и важным инструментом для астрономов: яркость этих вспышек типа SN Ia всегда примерно одинакова, и потому их используют как "стандартные свечи" для определения расстояния до источника.

Теперь ученые обнаружили очередной такой карлик с помощью телескопа eROSITA благодаря сверхмягкому рентгеновскому излучению, которое возникает в результате ядерного синтеза в перетекшем газе вблизи поверхности белого карлика. Необычность этого случая заключается в том, что переливается и горит не водород , а гелий. Измеренная светимость предполагает, что масса белого карлика растет медленнее, чем считалось возможным ранее, что заставляет пересмотреть данные о количестве сверхновых типа SN Ia.

"Источник сверхмягкого рентгеновского излучения [HP99] 159 известен с 1990-х годов, когда его впервые наблюдали с помощью ROSAT, а теперь - с помощью eROSITA, - объясняет Йохен Грайнер. - Сейчас мы смогли идентифицировать его как источник в Большом Магеллановом Облаке. В его спектре мы обнаружили в основном эмиссионные линии гелия, исходящие из аккреционного диска".

Существование белых карликов подобного типа предсказывалось теоретически, но астрономам ни разу не удавалось пронаблюдать их. Наблюдаемая яркость в рентгеновском диапазоне позволяет заключить, что горение втекающего гелия в белый карлик стабилизируется его быстрым вращением, что делает взрыв сверхновой в будущем весьма вероятным.