Ученые предупредили о наступлении «зловещей эпохи»

В течение трех лет на Земле может наступить "зловещая эпоха", если в Арктике не останется льда.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на исследование ученых сообщает издание Daily Mail.

Они в три процента оценили вероятность полного таяния льдов в Арктике в ближайшие три года. По их данным, вне зависимости от количества выбросов углекислого газа, первый день безо льда в Арктике гарантированно наступит в ближайшие 9-20 лет.

По мнению исследователей, в таянии льдов виновато глобальное потепление, подчеркнув, что 2024 год может стать самым жарким в Арктике за всю историю наблюдений. Последствия таяния льдов, по словам ученых, могут привести к серьезным климатическим изменениям - так, на севере Скандинавии могут начаться лесные пожары, а на юге Италии может наступить похолодание до -20 градусов.