Ученые выяснили, какие существа могут эволюционировать в обратном направлении

Исследователи из Университета Теннесси, изучая древнейшие растения, пришли к выводу, что папоротники способны возвращаться к ранним эволюционным формам. Это разрушает современные представления об одностороннем движении эволюции. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папоротники считаются растениями с простой и стабильной структурой. Однако недавнее исследование показало, что некоторые виды, однажды перейдя к диморфизму, - разделению функций между разными типами листьев - могут вернуться к мономорфизму, при котором один тип листьев выполняет сразу две функции: фотосинтез и размножение.

Ученые объясняют эту гибкость тем, что у папоротников отсутствуют семена, цветы и плоды - сложные структуры, которые ограничивают возможности дальнейшей адаптации. У семенных растений каждый новый этап эволюции основывается на предыдущих, что делает обратный процесс практически невозможным. В то же время папоротники могут модифицировать структуру своих листьев различными способами, что позволяет им более эффективно адаптироваться к изменениям окружающей среды.

Это открытие может значительно расширить наши представления о том, как живые существа адаптируются к различным условиям окружающей среды, а также помочь в разработке стратегий, направленных на сохранение редких видов.