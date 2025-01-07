Ученые обнаружили странный гибрид кометы и астероида в Солнечной системе

Американские ученые обнаружили вдали от орбиты Юпитера с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба редкий объект - Хирон, загадочное небесное тело, сочетающее свойства астероидов и комет.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Находка относится к категории кентавров. Эти небесные тела, чьи орбиты пересекают пути гигантских планет, сочетают в себе свойства астероидов и комет. Они считаются мигрантами из транснептуновой области, далекой зоны ледяных тел, окружавших Солнце в ранние периоды его существования. При приближении к Солнцу лед на их поверхности начинает сублимироваться, выбрасывая древние материалы в космос.

Хирон выделяется даже среди подобных объектов своей необычной активностью и наличием кольца из материала, напоминающего миниатюрное планетарное кольцо.

"Хирон обладает уникальными характеристиками, которые заставляют нас задуматься о его природе и происхождении," - отметил физик Чарльз Шамбо из Университета Центральной Флориды, соавтор работы.

Исследователи изучили состав газов и пыли, выбрасываемых Хироном. В результате спектрального анализа были обнаружены следы метана, углекислого газа, водяного льда, а также этана, пропана и ацетилена. Особенно важным открытием стало обнаружение метана в коме - газовой оболочке, окружающей кентавра. Это указывает на присутствие древних материалов, сохранившихся с момента формирования Солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад.

"Наблюдая за газами и льдами на поверхности и вокруг Хирона, мы можем узнать больше о физических и химических свойствах его поверхности, таких как пористость, толщина ледяного слоя и его взаимодействие с солнечным излучением," - сообщил доктор Ноэми Пинилья-Алонсо, руководитель исследования.

Ученые планируют продолжить наблюдения за Хироном, чтобы изучить его изменения по мере приближения к Солнцу. Они надеются, что дальнейшие данные помогут понять, как формировались и эволюционировали такие тела, а также выявить общие закономерности, характерные для кентавров.

"Каждый активный кентавр, который мы наблюдаем, демонстрирует свои особенности, и, возможно, пока мы просто не видим их объединяющего фактора," - добавил Пинилья-Алонсо.