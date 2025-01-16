Древние артефакты пролили свет на скрытую историю Месопотамии

Команда исследователей под руководством Тиффани Эрли-Спадони, доцента Университета Центральной Флориды, обнаружила на древнем месопотамском участке Курд Кабурстан на северо-востоке Ирака глиняные таблички с клинописным текстом и бытовые предметы. Эти находки предоставляют ценные сведения о Среднебронзовом веке. Об этом сообщает портал Университета Центральной Флориды (UCF), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глиняные таблички, найденные в этом регионе, находятся на стадии расшифровки. Предварительный анализ показывает, что они могут раскрыть секреты жизни горожан и их связей с окружающими территориями. Эти открытия ставят под сомнение устоявшиеся представления о прошлом и открывают более сложную и многогранную историю Северной Месопотамии.

Возможно, курдский Кабурстан, расположенный недалеко от Эрбиля, является древним городом Кабра - административным центром, упомянутым в вавилонских источниках. Обнаруженные артефакты подтверждают эту гипотезу.

Помимо впечатляющих архитектурных сооружений, в ходе раскопок жилых кварталов были обнаружены повседневные керамические изделия, некоторые из которых отличались изысканным декором. Также были найдены глиняные водосточные трубы, дворы и останки животных. Эти находки свидетельствуют о разнообразии питания жителей и, возможно, о более равномерном распределении богатства, чем считалось ранее.

Исследователи также обнаружили следы разрушений, которые могут быть связаны с древними военными действиями.

В 2025 году планируются дополнительные раскопки, целью которых является получение новых сведений о событиях того времени, а также изучение городского планирования, социальных структур и культурной самобытности этого древнего города.