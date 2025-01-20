Кошка лишила хозяйку работы и премии

Курьезный случай произошел в муниципалитете Чунцин, где полосатая кошка помогла своей хозяйке, 25-летней женщине, принять судьбоносное решение.

Об этом сообщает South China Morning Post, сообщает Day.Az.

Как кошка отправила заявление об увольнении?

Женщина, раздумывая над увольнением, 5 января составила заявление и сохранила его в черновиках корпоративной почты. Она не торопилась с решением, поскольку ей нужны были деньги для ухода за девятью кошками, живущими у нее дома.

Но судьба вмешалась в лице одной из питомиц. Полосатая кошка запрыгнула на стол и случайно лапой нажала кнопку "отправить". Женщина обнаружила, что заявление было отправлено, и сразу попыталась объяснить ситуацию начальнику, написав, что это произошло случайно. Однако ответа она не получила.

Итог: потеря работы и годовой премии

Ситуация завершилась тем, что женщина лишилась работы, а также годовой премии. Только позже, просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, она убедилась, что именно кошка стала виновницей инцидента.

Этот случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях, где многие пользователи с юмором отнеслись к происшествию, называя кошку "лучшим советником по карьерным решениям".