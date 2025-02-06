Умную ткань научили сохранять тепло зимой

Международная группа ученых представила альтернативу одежде с подогревом. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Composites and Hybrid Materials, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты разработали умную ткань, в волокна которой были добавлены наночастицы. В ходе эксперимента одежда на основе таких материалов показала способность эффективно накапливать и соханять тепло в зимний период. Ученые назвали одежду на основе подобной ткани экологичной альтернативой одежде с подогревом с металлическим или керамическим элементом.

В ходе разработки инженеры научились интегрировать в полимерные волокна ткани наночастицы полианилина и полидопамина. Наночастицы активируются под воздействием солнечного света, поглощают и сохраняют тепло. За 10 минут пребывания на солнце ткань может нагреться до 30 градусов.

Ткань также считается гибкой и долговечной. Специалисты заметили, что она может растягиваться в пять раз от своей первоначальной формы и выдерживать до двух десятков стирок, сохраняя свои свойства. В будущем ученые намерены найти более экономичные альтернативы полидофамину, чтобы сделать технологию по производства умной ткани более доступной.