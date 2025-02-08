Найдены бактерии, поедающие токсичные «вечные химикаты»

Американские ученые из Университета Буффало в штате Нью-Йорк обнаружили разновидность бактерий, способных переваривать токсичные пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС). Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ПФАС - группа веществ, широко используемых в промышленности для производства огнеупорных и влагостойких материалов, включая антипригарную посуду и водонепроницаемую одежду.

ПФАС называют "вечными химикатами" из-за их стойкости к распаду естественным способом. Эти соединения могут накапливаться в организме и способствовать развитию различных заболеваний, включая рак и нарушения в репродуктивной и эндокринной системах организма.

Команда определила бактериальный штамм под названием F11, который за 100 дней метаболизировал более 90% перфтороктановой сульфоновой кислоты (ПФОС) - распространенной разновидности "вечных химикатов".

F11 выделили из почвы загрязненного промышленного участка в Португалии. Ранее эти микроорганизмы продемонстрировали способность удалять фтор из фармацевтических загрязнителей.

Также бактерии F11 через 100 дней расщепили значительную часть двух дополнительных типов ПФАС: 58% фтортеломерной карбоновой кислоты 5:3 и 21% фтортеломерного сульфоната 6:2.

"Связь между атомами углерода и фтора в ПФАС очень прочная, поэтому большинство микробов не могут использовать его в качестве источника энергии. Бактериальный штамм F11 развил способность отщеплять фтор и поедать углерод", - отметила соавтор исследования Диана Ага.