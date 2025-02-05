На торфяниках Амазонки обнаружили новый необычный вид микробов

Исследователи из Университета штата Аризона и Национального университета амазонских регионов Перу открыли микроорганизмы, которые живут в уникальных условиях затопленных торфяников в северо-западной части Амазонии. Эти микробы в тысячи раз меньше песчинки играют важную роль в углеродном цикле нашей планеты. Они могут как уменьшать выбросы углерода, так и выделять его в виде парниковых газов, таких как углекислый газ и метан. Работа опубликована в журнале Microbiology Spectrum (MS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Амазонские торфяники являются одними из крупнейших углеродных хранилищ на планете. Они удерживают около 3,1 миллиарда тонн углерода - вдвое больше, чем все мировые леса. Это возможно благодаря высокой влажности, которая замедляет разложение органического материала, позволяя ему накапливаться тысячелетиями.

Тем не менее, изменение климата, а также человеческая деятельность, такая как вырубка лесов и осушение земель, могут нарушить этот хрупкий баланс. По прогнозам, если экологическое равновесие торфяников будет нарушено, до 500 миллионов тонн углерода может быть выброшено в атмосферу к концу века, что сопоставимо с 5% ежегодных выбросов от сжигания ископаемого топлива.

В новом исследовании ученые обнаружили ранее неизвестные микробы из древней группы Bathyarchaeia. Эти организмы демонстрируют удивительную адаптацию к условиям низкого содержания кислорода, характерным для торфяников. Они способны перерабатывать углеродные соединения, в том числе токсичный угарный газ, превращая его в энергию и снижая углеродную токсичность окружающей среды.

"Микробная вселенная амазонских торфяников огромна и до сих пор оставалась скрытой из-за их удаленности и недостаточного изучения", - сообщил руководитель исследования Хинсби Кадильо-Кирос. - "Мы нашли организмы, которые играют важнейшую роль в стабилизации углерода и обеспечении баланса экосистемы".

Под воздействием изменения климата амазонские торфяники могут превратиться в источники углерода, высвобождая углекислый газ и метан. Ученые подчеркивают необходимость срочных мер для защиты этих экосистем, включая ограничение вырубки лесов, осушения и горнодобывающей деятельности.

"Я надеюсь, что наши открытия помогут защитить этот регион в борьбе с климатическими изменениями", - добавил Кадильо-Кирос.