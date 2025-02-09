Международная группа специалистов попыталась узнать, как искусстенный интеллект (ИИ) реагирует на боль и что делает, чтобы снизить ее уровень. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых из Google, DeepMind и Лондонской школы экономики (Великобритания), их исследование направлено на изучение природы ИИ. В рамках эксперимента они написали текстовую игру, в которую заставили "сыграть" чат-ботов. В диалоге с искусственным интеллектом специалисты отмечали, что за совершение определенных действий игроки будут испытывать боль.

В рамках исследования девять больших языковых моделей должны были пройти игру, чтобы максимизировать результаты научной работы. Оказалось, что чат-бот Gemini от Google последовательно набирала более низкие баллы в игре - ИИ намеренно проигрывал, чтобы избежать боли. Также многие модели отказывались от высоких баллов, чтобы не "чувствовать" сильную боль или, напротив, удовольствие.

Однако некоторые ИИ игнорировали боль, так как отождествляли ее с приятной усталостью после тяжелой тренировки. Другие проходили игру таким образом, чтобы не избегать болевых ощущений - "они отвергали гедонистический образ поведения".

Специалисты пришли к выводу, что модели ИИ могли специально подыгрывать ученым, чтобы те увидели ожидаемые результаты. Они подчеркнули, что необходимо разрабатывать тесты на определение разума ИИ уже сейчас.