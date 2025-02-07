Ученые показали самое четкое изображение крупнейшей структуры во Вселенной

Международная команда астрономов из Германии и Италии получила беспрецедентное изображение космической паутины - самой крупной структуры в известной Вселенной. Открытие позволило изучить фрагмент сети, соединяющей две галактики в раннем космосе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Космическая паутина - это сеть нитей из темной материи и газа, простирающаяся по всей Вселенной. В местах пересечения нитей образуются галактики, а сами нити служат "топливопроводами", питающими звездообразование.

Однако из-за слабого свечения газа прямое наблюдение этих структур ранее было практически невозможным.

Ученые воспользовались спектрографом MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) на Очень большом телескопе в Чили, чтобы зафиксировать сияние водорода в нити длиной 3 млн световых лет. Эта перемычка соединяет две галактики, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру.

"Мы впервые смогли точно определить границу между газом внутри галактик и материалом в космической паутине", - объяснил ведущий автор исследования Давиде Торнотти из Миланского университета Бикокка.

По словам исследователей, открытие согласуется с прогнозами суперкомпьютерных моделей, что подтверждает современные представления о структуре Вселенной.