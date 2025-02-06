Обнаружена новая пирамида древней цивилизации

Археологи из Перу сделали значительное открытие, обнаружив новую пирамидальную структуру, относящуюся к культуре Караль, известной как одна из древнейших цивилизаций Южной Америки. Этот архитектурный памятник был найден в археологическом комплексе Чупасигарро, расположенном в километре к западу от Священного города Караль-Супе, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az со ссылкой на МК, работы по исследованию местности проводились командой археологов под руководством Рут Шейди. Первоначально находка была скрыта под деревьями и кустарниками, но во время раскопок были обнаружены каменные стены с как минимум тремя наложенными друг на друга платформами, а также большие вертикальные камни, известные как "уанки", которые подчеркивали углы строения. Конструкция имеет четырехугольную форму с центральной лестницей, ведущей на вершину, что указывает на ее возможное ритуальное и церемониальное значение.

Комплекс в Чупасигарро состоит из 12 выявленных общественных и церемониальных сооружений, стратегически расположенных на холмах и окружающих главную площадку с углублением. Именно это открытие позволяет предположить существование небольшого городского центра, где сосредоточены как общественные, так и частные функции.

Напомним, что Чупасигарро находится рядом с водным ущельем, что делает его важным элементом более широкой сети архитектурных сооружений, обнаруженных в долине Супе. Эти археологические находки указывают на установленную систему жизни и социальной организации, присущую цивилизации Караль, которая существовала между 3000 и 1800 годами до нашей эры.

Культура Караль славится своими большими пирамидами и сложными архитектурными постройками, которые служат свидетельством высокоразвитых достижений древней цивилизации в области сельского хозяйства и социальной организации. Несмотря на отсутствие письменности, Караль обладала развитой социальной иерархией и торговыми связями, что обеспечивало ее выдающееся место среди андских культур.

Размеры и разнообразие обнаруженных архитектурных объектов в Чупасигарро указывают на их функциональное предназначение. Отмечается, что жилая архитектура была найдена на периферии, что дает дополнительные сведения о структуре древнего поселения. Просторное здание, возвышающееся над другими постройками, окружено углубленной круглой площадью, свойственной этому историческому периоду.

Эти новые находки побудили исследователей предположить существование процветающего городского поселения на исследуемой территории. Под руководством доктора Рут Шейди команда археологов намерена осуществить детальное картографирование всего комплекса для уточнения его масштабов и значения.

Особое внимание в ходе раскопок привлек геоглиф, изображающий голову в профиль в стиле Сечин. По словам археологов, этот рисунок, видимый только с определенной точки обзора, подчеркивает ритуальное и символическое значение Чупасигарро, предполагая его связь со Священным городом Караль и прибрежными общинами долины Уаура. Геоглиф указывает на то, что это место могло использоваться как центр культурных и церемониальных мероприятий, обеспечивая доступ к жизненно важным морским и сельскохозяйственным ресурсам для местных жителей.