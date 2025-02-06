Ученые предупредили об опасностях глобального потепления

По мере того как глобальное потепление продолжает набирать обороты, ученые предупреждают, что на значительной части суши Земли, эквивалентной по размеру Соединенным Штатам Америки, может стать слишком жарко для комфортного существования пожилых людей. Исследование подчеркивает, что, если средняя температура на планете поднимется на два градуса по Цельсию, количество опасных для здоровья зон значительно увеличится, создавая угрозу для жизни многих людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на New-science.ru, по данным исследования, которое анализировало влияние палящей жары на организм человека, уже сейчас наблюдается рост числа смертельных случаев, связанных с экстремальными температурами. Напомним, в прошлом году более 1300 человек погибли во время паломничества в хадж в Саудовской Аравии при температурах, достигающих 51,8 градуса по Цельсию. Изменение климата стало причиной увеличения числа периодов сильной жары, что приводит к повышенной нагрузке на человеческий организм и даже к перегрузке местных систем охлаждения.

В ходе исследования ученые оценили, какое количество земли может стать опасным для здоровья, рассматривая как опасные, так и неприемлемые уровни перегрева, при которых температура тела повышается до 42 градусов по Цельсию в течение шести часов. Исследование показало, что в период с 1994 по 2023 год уровень опасной жары и влажности увеличился на территориях, соответствующих примерно двум процентам мировой суши. Для пожилых и более уязвимых людей этот показатель возрастает до 20 процентов.

Ведущий автор исследования Том Мэтьюз отметил, что результаты работы подчеркивают "потенциально смертельные последствия" повышения температуры. Согласно исследованию, при повышении на два градуса по Цельсию площадь суши, которая станет опасной для людей, утроится и составит около 6 процентов. Отмечается, что будущие изменения климата представляют угрозу не только для старших людей, но и для молодежи, которая ранее не ощущала столь высоких температур.

"В таких условиях длительное пребывание на открытом воздухе может привести к смертельному тепловому удару даже в тени при сильном ветре", - добавил Мэтьюз.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что по меньшей мере полмиллиона человек умирают ежегодно от осложнений, связанных с жарой, и считает, что реальная цифра может быть на 30 раз выше.