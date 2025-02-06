НАСА создает автономного робота IPEx для добычи ресурсов на Луне

На протяжении десятилетий освоение космоса было ограничено одним главным препятствием: зависимостью от земных ресурсов. Транспортировка топлива, кислорода и воды с Земли является дорогостоящей и сложной. Однако теперь НАСА готовится сделать решительный шаг вперед, создав IPEx (In-Situ Resource Utilization Pilot Excavator) - автономного робота, предназначенного для добычи и транспортировки ценных материалов непосредственно с лунной поверхности.

Как передает Day.Az со ссылкой на New-science.ru, благодаря этой технологии Луна может перестать быть просто объектом исследования и превратиться в постоянную базу для человечества. Но что делает этого робота революционным? Каковы его задачи и перспективы?

Луна покрыта тонким слоем пыли и горных пород, называемых лунным реголитом. Этот материал, который часто воспринимается как простой остаток, на самом деле может сыграть ключевую роль в будущем освоении космоса. Используя содержащиеся в нем элементы, лунные миссии могут стать более автономными и менее зависимыми от дорогостоящих поставок с Земли.

Одним из наиболее ценных компонентов реголита является кислород, составляющий около 40 % его состава в виде оксидов. После извлечения этот кислород можно будет использовать не только для дыхания астронавтов, но и в качестве важного компонента ракетного топлива, что облегчит возвращение на Землю или полеты на Марс.

Реголит также содержит водород и воду в виде льда в самых холодных районах Луны, особенно на полюсах. Эти ресурсы можно превратить в питьевую воду для астронавтов, а также в жидкий водород и кислород для использования в качестве топлива в космических кораблях. Возможность производить топливо на месте значительно снизит стоимость космических экспедиций.

Наконец, лунная поверхность изобилует металлами и минералами, такими как алюминий, железо и титан. Эти материалы можно будет использовать для строительства инфраструктуры непосредственно на Луне, что избавит от необходимости транспортировки материалов с Земли - чрезвычайно дорогостоящей и сложной операции.

Добыча реголита позволит использовать эти природные ресурсы и превратит Луну в настоящий форпост для освоения космоса. Это стало бы важным шагом на пути к созданию прочного человеческого присутствия за пределами нашей планеты и, в конечном счете, способствовало бы будущим полетам на Марс и в другие точки Солнечной системы.

Проект IPEx является частью этого видения. Разработанный как гибридное транспортное средство между бульдозером и самосвалом, он способен автономно копать, собирать и транспортировать реголит. В отличие от традиционных методов, IPEx использует уникальную технологию: вращающиеся против часовой стрелы ковшовые барабаны. Эти полые цилиндры, оснащенные небольшими ковшами, вращаются в противоположных направлениях, снижая усилия, необходимые для копания. Такая конструкция оптимизирует добычу и минимизирует потребление энергии, что очень важно в лунных условиях. Таким образом, IPEx способен извлечь до 10 000 кг реголита за один лунный день, что является большим технологическим прорывом по сравнению с предыдущими миссиями, которые могли вернуть лишь несколько десятков килограммов.

Если IPEx оправдает свои ожидания, он может сыграть ключевую роль в разработке будущих лунных и марсианских миссий. Каждый килограмм, отправляемый в космос, требует огромных затрат. Используя местные ресурсы, космические агентства смогут значительно сократить количество транспортируемого материала, а значит, и расходы на пилотируемые миссии. Разработка реголита также открывает возможности для строительства постоянных лунных баз, где астронавты могли бы самостоятельно производить кислород и топливо, не завися от поставок с Земли.

Если IPEx окажется успешным на Луне, аналогичная концепция может быть использована и на Марсе. На Красной планете также есть подземные залежи льда и материалов, которые можно использовать. Такой прогресс позволит подготовиться к созданию марсианских человеческих колоний, непосредственно используя местные ресурсы.