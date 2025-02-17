Ученые выяснили, как изменился рост людей за прошедшее столетие

Международная группа ученых выяснила, что в странах с высоким уровнем жизни и здравоохранения люди становятся выше и тяжелее, причем этот процесс у мужчин происходит примерно в два раза быстрее, чем у женщин. Работа опубликована в журнале Biology Letters (BioLetters), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные о 135 645 людях из 62 стран, а также историческую статистику Великобритании начиная с 1900 года. Оказалось, что рост мужчин за столетие увеличился вдвое больше, чем рост женщин.

Ученые связывают эту разницу с особенностями мужского организма, который оказывается более чувствительным к условиям окружающей среды. В странах с высоким уровнем жизни и здравоохранения рост и вес мужчин увеличиваются заметнее, чем у женщин, что приводит к усилению полового диморфизма - различий в физических характеристиках между мужчинами и женщинами.

Кроме того, ученые подтверждают, что в гетеросексуальных отношениях женщины чаще предпочитают более высоких и крупных мужчин, тогда как мужчины меньше обращают внимания на разницу в росте с партнершей.

Исследователи отмечают, что увеличение роста мужчин может служить индикатором общего состояния здоровья и благополучия населения. Однако для более точных выводов необходимы долгосрочные исследования, которые будут учитывать изменения роста и веса людей на протяжении жизни в разных странах.