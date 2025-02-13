Прогнозы ИИ о возможном конце света прошли проверку - риски реальны
Ученые обратились за помощью к суперкомпьютеру, чтобы найти ответ на вопрос о том, случится ли однажды конец света. Об этом Day.Az передает со ссылкой на МедиаПоток.
Согласно информации из британского издания The Daily Star, суперкомпьютер World One, созданный в 1973 году командой исследователей из Массачусетского технологического института (MIT), обновил свои прогнозы, опираясь на современные данные.
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