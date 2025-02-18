Египетские археологи обнаружили редкую находку

В ходе раскопок в пустыне Египта учеными было сделано редкое открытие - обнаружен практически полностью сохранившийся череп древнего хищника, жившего 30 миллионов лет назад.

Как передает Day.Azсо ссылкой на Miranews, новый вид получил название Bastetodon и относится к группе вымерших хищных млекопитающих Hyaenodonta. Размером с леопарда, этот опасный хищник обладал острыми зубами и мощными челюстными мышцами, что говорит о его сильном укусе.

Находка была сделана исследовательской группой под руководством палеонтолога Шоруг Аль-Ашкар из Университета Мансуры и Американского университета в Каире. Ученые проводили раскопки в слоях породы, когда один из членов команды заметил торчащие из земли крупные зубы. Это открытие стало настоящей мечтой для палеонтологов, изучающих позвоночных животных.

Название Bastetodon было дано в честь древнеегипетской богини-кошки Бастет, которая символизировала защиту и благополучие. Это также связано с коротким, похожим на кошачий, носом животного и его зубами. Находка была сделана в районе Файюмской впадины, известной своими ископаемыми останками и древнеегипетскими артефактами. Этот регион представляет особую ценность, так как охватывает период в 15 миллионов лет эволюционной истории млекопитающих в Африке.

Открытие Bastetodon позволило ученым переоценить группу гиенодонтов размером со льва, обнаруженных в этих же местах более 120 лет назад. Исследователи доказали, что эти хищники имели африканское происхождение, а их родственники распространились по всему миру, достигнув Азии, Европы, Индии и Северной Америки. Однако глобальные климатические изменения и тектонические сдвиги в Африке привели к появлению современных кошачьих, собачьих и гиен, что в конечном итоге привело к вымиранию специализированных гиенодонтов.