В США задержали жившего 40 лет под именем друга преступника

В США преступник, который с 1982 года выдавал себя за погибшего однокурсника, задержан после неудачной попытки продлить водительские права.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее информации, 76-летнего Стивена Крейга Кэмпбелла, которого более 40 лет разыскивали по подозрению в покушении на убийство бывшей жены и ее второго мужа, задержали при попытке продлить водительские права на имя Уолтера Ли Коффмана. Как установили правоохранительные органы, Кэмпбелл выдавал себя за Коффмана, который был его однокурсником, однако скончался в 1975 году в возрасте 22 лет.

На протяжении последующих лет Кэмпбелл под именем бывшего сокурсника смог получить новый паспорт, документы социального страхования и даже приобрел недвижимость в Нью-Мексико. Однако в 2019 году после продления им водительских прав власти установили, что Коффман давно умер, а Кэмпбелл продолжает жить под его именем.

"После того как Кэмпбеллу выдали обновленные [водительские] права в Нью-Мексико на имя Коффмана, агенты из <...> Национального паспортного центра обнаружили [дату] смерти Коффмана [в 1975 году] и предполагаемое мошенническое использование его личности на протяжении десятилетий", - сообщили изданию в местной прокуратуре.

Власти штата получили ордер на арест Кэмпбелла в феврале. "Кэмпбелл якобы встретил сотрудников правоохранительных органов, вооруженный винтовкой с оптическим прицелом, расположившись на возвышенности, - отметили в ведомстве. - После повторного приказа [сдаться] и применения светошумовых гранат Кэмпбелл вышел из леса и был задержан". На данный момент ему уже предъявили обвинения в незаконном использовании паспорта, только за это правонарушение ему грозит до 10 лет лишения свободы.