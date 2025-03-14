Слонихи Магда и Джени: трогательная история прощания двух друзей

Приготовьте бумажные платки: это трогательные кадры прощания слонихи Магды со своей подругой Джени, которая умерла в Крымском зоопарке. Слонихи были неразлучны более четверти века.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Слонихи Магда и Джени - циркачи на пенсии. Около сорока лет они выступали в цирке, ездили на гастроли по России и миру. В марте 2021 года на выступлении в Казани слонихи подрались и напугали зрителей. После этого дрессировщик животных принял решение отправить подруг на пенсию в Крым, в парк львов "Тайган". Там слонихи чувствовали себя хорошо, радовали посетителей парка и даже по старой памяти давали маленькие выступления. Магда и Джени всегда держались вместе и жили дружно.

В декабре 2024 года Джени заболела. Ветеринары осмотрели животное, но ничего конкретного не нашли: слонихе было за 50 лет, она старела. Утром 13 марта Джени вышла из вольера, упала на колени и умерла. После вскрытия выяснилось, что животное страдало мочекаменной болезнью. Подруга Магда тяжело восприняла утрату - в первые минуты после трагедии она слегка толкала подругу и пыталась поднять, а потом стала обнимать. Магда прощалась с Джени несколько часов и не подпускала к ней ветеринаров.

Слоны - одни из немногих животных, которые особо воспринимают смерть сородичей. Бывает, они даже возвращаются на те места, где умерли их родные или друзья, что может указывать на сильную эмоциональную связь и долгую память о своих близких.