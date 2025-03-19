Солнечная активность может вызывать землетрясения

Японские ученые из Университета Цукубы и Национального института передовой промышленной науки и технологий Японии выявили возможную связь между солнечной активностью, климатом Земли и сейсмической активностью. Исследование опубликовано в научном журнале Chaos, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты использовали математические и вычислительные методы для анализа данных о землетрясениях, солнечной активности и температурах поверхности Земли. Они обнаружили, что включение данных о температуре поверхности Земли в модели повышает точность прогнозирования, особенно для неглубоких землетрясений.

Изменения температуры поверхности планеты из-за солнечной активности могут влиять на свойства горных пород, делая их более хрупкими и склонными к растрескиванию. Эти процессы также способны менять движение подземных вод, что, в свою очередь, может изменять давление на границы тектонических плит.

Исследование показало, что передача солнечного тепла на поверхность Земли действительно может влиять на сейсмическую активность, хотя и незначительно.

Авторы открытия полагают, что включение прогнозов солнечной активности в модели температуры Земли может стать важным инструментом для улучшения прогнозирования землетрясений.