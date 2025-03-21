Ученые открыли «микробную темную материю», очищающую сточные воды
Австралийские ученые из Университета Ла Троба (Австралия) обнаружили, что бактерия Mycosynbacter amalyticus, которую называют "микробной темной материей", способна уничтожать другие бактерии, вызывающие пенообразование в сточных водах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Проблема пенообразования в сточных водах связана с бактерией Gordonia amarae, чьи клеточные стенки содержат миколовую кислоту, делающую их гидрофобными и способствующими стабилизации пены. Это нарушает процесс очистки и требует значительных затрат на химические средства.
В новом исследовании ученые выяснили, что Mycosynbacter amalyticus прикрепляется к миколовой кислоте Gordonia amarae и уничтожает ее. В ответ Gordonia amarae мутировала, потеряв миколовую кислоту, что полностью устранило ее способность вызывать пену.
Следующим шагом станет сотрудничество с предприятиями по очистке сточных вод для проведения испытаний с использованием Mycosynbacter amalyticus. Ученые надеются, что это приведет к значительному прогрессу в отрасли и снизит зависимость от вредных химикатов.
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