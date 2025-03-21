В Бразилии найден заброшенный автосалон с раритетными Volkswagen

В Бразилии был найден заброшенный автосалон с машинами стоимостью 1,5 миллиона реалов (около 449 000 манатов).

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun.

Семь редких автомобилей марки Volkswagen обнаружили родственники покойного владельца автосалона в городе Эстрела, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Этот человек занимался продажей автомобилей до 2001 года, но после закрытия бизнеса не распродал оставшиеся машины, а просто оставил их в помещении. Он скончался в 2022 году, и именно после его смерти родственники нашли его коллекцию.

В салоне были найдены редкие модели, такие как спортивный Volkswagen SP2, два Volkswagen Itamar Beetle 1996 года, Volkswagen Quantum 2.0 MI Evidence и другие автомобили. Почти все машины сохранились в отличном состоянии, за исключением слоя пыли на кузовах. Единственная проблема возникла с одним из Beetle, который не удалось завести. В остальных автомобилях нужно было лишь заменить масло в двигателях.

Коллекцию уже приобрел американский коллекционер Клод Сенхорети. В апреле семья бывшего владельца организует выставку этих редких автомобилей, после чего они будут переданы новому владельцу.