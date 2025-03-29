Страшно даже смотреть: чемпион мира побил сумасшедший рекорд

Новозеландец спустился на байдарке вниз по 30-метровому водопаду и побил свой же рекорд:

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Чемпион мира по экстремальному фристайлу на байдарках нырнул в водопад высотой почти 30 метров. Рекорд Зака Маттона был запечатлен "на 360-градусную камеру, прикрепленную к шесту, что создавало впечатление летающего вокруг спортсмена дрона.

Представляем вашему вниманию данное видео: