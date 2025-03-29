https://news.day.az/unusual/1740374.html Страшно даже смотреть: чемпион мира побил сумасшедший рекорд - ВИДЕО Новозеландец спустился на байдарке вниз по 30-метровому водопаду и побил свой же рекорд: Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Чемпион мира по экстремальному фристайлу на байдарках нырнул в водопад высотой почти 30 метров.
Страшно даже смотреть: чемпион мира побил сумасшедший рекорд - ВИДЕО
Новозеландец спустился на байдарке вниз по 30-метровому водопаду и побил свой же рекорд:
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Чемпион мира по экстремальному фристайлу на байдарках нырнул в водопад высотой почти 30 метров. Рекорд Зака Маттона был запечатлен "на 360-градусную камеру, прикрепленную к шесту, что создавало впечатление летающего вокруг спортсмена дрона.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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