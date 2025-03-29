На Нептуне впервые запечатлено полярное сияние

Это произошло благодаря чувствительности мощного спектрометра ближнего инфракрасного диапазона телескопа JWST.

Как передает Day.Az, полярные сияния наблюдались на каждой планете Солнечной системы, что показывает, что это явление не просто широко распространено, но и является особенностью взаимодействия планет и Солнца.

На Нептуне точка сброса солнечных частиц находится около экватора планеты, а не на полюсах как на Земле, что заметно для специалистов и на получившемся фото.

Орбита Нептуна примерно в 30 раз превышает расстояние между Солнцем и Землей, а орбита Урана, чьё полярное сияние обнаружили в 2023 году, - в 19 раз.