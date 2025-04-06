Ученые выявили связь между ростом смертности и приближением Судного дня

Американские ученые выявили связь между положением стрелок часов Судного дня и уровнем смертности от определенных заболеваний и психических расстройств. Об этом пишет Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Часы Судного дня были созданы в 1947 году журналом Bulletin of the Atomic Scientists и изначально указывали на угрозу ядерного уничтожения. Однако последние десятилетия их значение расширилось и стало включать в себя риски, связанные с изменением климата, киберугрозами, политической нестабильностью и другими факторами. Несмотря на известность и спорный характер этого символа, до сих пор связь между положением стрелок часов и здоровьем человека оставалась неисследованной.

Ученые выяснили, что чем ближе стрелки часов к полуночи, которая символизирует ядерную катастрофу, тем выше смертность от болезни Альцгеймера, самоубийств, несчастных случаев, алкоголя и наркотиков. Интересно, что исследователи выявили снижение уровня смертности от злокачественных новообразований, ВИЧ и диабета. Это говорит о сложных механизмах воздействия социальных и политических факторов на здоровье общества.

Авторы отмечают, что исследование представляет собой лишь первый шаг на пути к раскрытию сложных взаимодействий между глобальными угрозами и состоянием здоровья населения.