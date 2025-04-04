Телеведущий прошел ДНК-тест и раскрыл годами скрываемую семейную тайну

Ведущий популярного шоу Good Morning America (GMA) на американском канале ABC Уит Джонсон рассказал, что благодаря сделанному им ДНК-тесту раскрыл тайну семьи, которую скрывали от его отца годами.

Как передает Day.Az, об этом пишет New York Post.

По словам Джонсона, он сдал тест еще в 2014 году. Когда пришли результаты, телеведущий узнал, что его отец воспитывался в приемной семье. При этом сам отец не знал этого.

Телеведущий продолжил изучать данные о своих возможных родственниках на сайте компании, предоставившей результаты ДНК-теста, и сделал новое открытие. Оказалось, что у его отца был брат, о существовании которого мужчина также не знал. "Мой тест ДНК был недостающим звеном", - пояснил Джонсон.

В последующие годы его семья продолжила поиски и обнаружила и других родственников, добавил ведущий.