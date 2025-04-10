Создана технология мониторинга сердца, вдохновленная морскими звездами

Исследователи Университета Миссури разработали инновационное носимое устройство, вдохновленное формой морской звезды, которое позволяет с высокой точностью отслеживать работу сердца в реальном времени. Новинка решает проблему неточности измерений во время движения, характерную для традиционных носимых гаджетов, таких как смарт-часы. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование показало, что пятиконечная форма морской звезды помогает устройству сохранять стабильный контакт с кожей, даже когда человек двигается. Это обеспечивается пятью сенсорными "щупальцами", которые фиксируют не только электрические, но и механические сигналы сердечной активности.

"Большинство современных устройств отслеживают только один тип сигнала или требуют нескольких гаджетов для комплексного анализа. Наше устройство объединяет оба типа данных, что дает более полную картину состояния сердца", - объяснил ведущий автор исследования Сичэн Чен.

В основе разработки лежит система искусственного интеллекта, обученная на больших объемах данных сердечных сигналов, включая образцы здоровых людей и пациентов с заболеваниями сердца.

Этот алгоритм не только фильтрует помехи, вызванные движением, но и определяет возможные нарушения сердечного ритма с точностью более 90%. Полученные результаты отображаются в специальном мобильном приложении, а благодаря встроенному Bluetooth-модулю данные могут быть переданы врачу для удаленного мониторинга.

"В отличие от традиционных клинических тестов, таких как допплеровское УЗИ, требующих неподвижности пациента, наше устройство работает в динамике и позволяет проводить диагностику в повседневной жизни", - отметил Чен.

Одним из ключевых вызовов при разработке носимых медицинских устройств является дискомфорт при длительном ношении. Команда инженеров работает над созданием более удобного и гипоаллергенного покрытия.

"Сейчас устройство крепится к коже с помощью специального геля, но в будущем мы используем дышащий материал, который сделает его более комфортным", - рассказал профессор Чжэн Янь, один из авторов исследования.

Еще одной особенностью является возможность беспроводной зарядки прямо во время ношения, что обеспечивает непрерывную работу гаджета.

Хотя технология еще находится на ранней стадии разработки, ученые уверены, что их биоэлектронная система может кардинально изменить подход к мониторингу сердца, сделав его удобным, надежным и доступным в любой момент.