https://news.day.az/unusual/1743203.html Мастерство перевоплощения бабочки-листовидки - ВИДЕО Бабочка-листовидка, без труда маскируясь под ничем не примечательный лист, вдруг взмывает в воздух, удивляя своей изумительной скрытностью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вам видео:
Мастерство перевоплощения бабочки-листовидки - ВИДЕО
Бабочка-листовидка, без труда маскируясь под ничем не примечательный лист, вдруг взмывает в воздух, удивляя своей изумительной скрытностью.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вам видео:
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