Мастерство перевоплощения бабочки-листовидки

Бабочка-листовидка, без труда маскируясь под ничем не примечательный лист, вдруг взмывает в воздух, удивляя своей изумительной скрытностью.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вам видео: