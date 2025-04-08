https://news.day.az/unusual/1743203.html

Мастерство перевоплощения бабочки-листовидки - ВИДЕО

Бабочка-листовидка, без труда маскируясь под ничем не примечательный лист, вдруг взмывает в воздух, удивляя своей изумительной скрытностью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вам видео: