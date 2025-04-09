https://news.day.az/unusual/1743565.html Это шоу дельфинов покорило соцсети - ВИДЕО Шоу устроенное дельфинами во Флориде, широко расходится по американскому сегменту соцсетей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Это шоу дельфинов покорило соцсети - ВИДЕО
Шоу устроенное дельфинами во Флориде, широко расходится по американскому сегменту соцсетей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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