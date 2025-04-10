https://news.day.az/unusual/1743622.html Бразильские горки оказались экстремальнее американских - ВИДЕО Бразильские горки оказались экстремальнее американских. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Бразильские любители острых ощущений скатились с "самой высокой горки на планете" - ее буквально подвесили в небе на воздушном шаре на высоте в два километра.
Бразильские горки оказались экстремальнее американских - ВИДЕО
Бразильские горки оказались экстремальнее американских.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Бразильские любители острых ощущений скатились с "самой высокой горки на планете" - ее буквально подвесили в небе на воздушном шаре на высоте в два километра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре