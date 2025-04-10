https://news.day.az/unusual/1743622.html

Бразильские горки оказались экстремальнее американских - ВИДЕО

Бразильские горки оказались экстремальнее американских. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Бразильские любители острых ощущений скатились с "самой высокой горки на планете" - ее буквально подвесили в небе на воздушном шаре на высоте в два километра.