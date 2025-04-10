Бразильские горки оказались экстремальнее американских

Бразильские горки оказались экстремальнее американских.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Бразильские любители острых ощущений скатились с "самой высокой горки на планете" - ее буквально подвесили в небе на воздушном шаре на высоте в два километра.