Ученые раскрыли удивительный факт об Аравийской пустыне

Ученые обнаружили, что пустыни Аравийского полуострова и Сахары не всегда были столь безжизненными, как сегодня.

Как передает Day.Az, новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что за последние 7 миллионов лет климат региона многократно становился влажным - в эти периоды Аравийский полуостров превращался в цветущий ландшафт с реками и озерами, а не в пустыню, которую мы видим сейчас.

Международная команда исследователей под руководством Клары Марковской из Австралийского университета Гриффита проанализировала сталактиты и сталагмиты из пещер в центральной Саудовской Аравии. Такие образования появляются только при наличии растительности и достаточного количества дождей. С помощью уран-свинцового датирования ученые определили, что в Аравии было как минимум четыре длительных влажных периода: примерно 7 миллионов лет назад, затем в периоды 4-3 миллионов, 2 миллионов и около 1 миллиона лет назад. Это самые ранние из известных следов дождей на Аравийском полуострове и одни из самых древних палеоклиматических записей в мире.

Особенно интересен период 4-3 миллиона лет назад - он совпал с зеленой фазой в Восточной Африке, где в это время жили ранние гоминины, такие, как Австралопитек. Исследователи считают, что именно в такие периоды Аравия могла служить мостом для миграций животных и даже предков человека между Африкой и Евразией.

Хотя прямые доказательства переселений древних гомининов через Аравию пока отсутствуют, новые данные открывают большие перспективы. При будущих раскопках возможно обнаружение следов древней фауны и даже человеческой деятельности.