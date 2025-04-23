Названы последствия замедления мощнейшего океанического течения Земли

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что Антарктическое циркумполярное течение (АЦК) - ключевой регулятор глобального климата - может потерять 20% своей скорости к 2050 году из-за таяния ледников. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

АЦК - самое мощное течение планеты. Оно в 100 раз сильнее Амазонки. Поток опоясывает Антарктиду, соединяя три океана и действуя как барьер, защищающий ледяной континент от теплых вод.

Как показало моделирование, талая вода снижает солёность океана, ослабляя течение. При сохранении текущего уровня выбросов углекислого газа скорость АКЦ упадет на 20%, что создаст петлю обратной связи - чем сильнее будут таять льды, тем медленнее будет двигаться течение.

Ослабление АЦК грозит проникновением теплых вод к Антарктиде, миграцией чужеродных видов, снижением способности океана поглощать тепло и повышением уровня моря.

По словам ученых, сокращение углеродных выбросов может замедлить таяние восточноантарктических ледников, снизить темпы ослабления АЦК и сохранить климатический баланс.