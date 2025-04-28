Ученые раскрыли, когда земную жизнь можно будет признать единственной во Вселенной

Международная группа астрофизиков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Института SETI провела исследование, которое поможет понять, насколько уникальна жизнь во Вселенной - даже если ее так и не найдут. Результаты опубликованы в научном издании The Astronomical Journal (TAJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда использовала байесовский анализ, чтобы определить, сколько экзопланет нужно изучить, чтобы сделать статистически значимые выводы об обитаемости миров.

Оказалось, что если после проверки 40-80 планет земного типа не будет обнаружено никаких признаков жизни, это позволит с уверенностью заявить: менее 10-20% подобных планет в Млечном Пути обитаемы. В абсолютных цифрах это дает около 10 млрд потенциально "мертвых" миров.

Однако ключевая сложность - в неопределенности наблюдений. Ложные отрицательные результаты (когда жизнь есть, но ее не видят) и ошибки выборки (когда изучают не те планеты) могут исказить выводы.

"Дело не только в количестве, но и в правильных вопросах", - подчеркнул руководитель исследования доктор Даниэль Ангерхаузен.

Эти расчеты критически важны для будущих миссий, таких как проект LIFE, который займется поиском биосигнатур (воды, кислорода, метана) в атмосферах десятков экзопланет. Даже если жизнь не будет найдена, ученые смогут установить ее максимально возможную распространенность.