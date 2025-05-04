Тропические леса оказались настоящими химическими фабриками природы

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Ботанического сада Миссури выявили неожиданную глубину разнообразия тропических лесов. Оказалось, что эти экосистемы уникальны не только числом видов деревьев, но и их химическим арсеналом: каждое растение использует собственный "рецепт" природных соединений для защиты и адаптации. Работа опубликована в журнале Ecology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили листья 470 видов деревьев в рамках проекта Madidi, охватывающего флору Боливийских Анд. С помощью масс-спектрометрии они обнаружили более 20 тысяч уникальных веществ, большинство из которых относятся к терпеноидным и алкалоидным соединениям. Эти вещества важны не только для растений - они уже используются или могут быть использованы в медицине, например, для борьбы с раком, вирусами и воспалениями.

"Тропические растения производят колоссальное химическое разнообразие, и это может иметь практическое значение для здоровья человека", - отметил профессор Джонатан Майерс, руководитель исследования.

Его команда подчеркивает, что разнообразие химических соединений тесно связано с биологическим разнообразием: чем больше видов деревьев, тем более уникален их химический состав.

Интересно, что с подъемом в горы видовой и химический состав деревьев упрощается. На высоте около 1200 метров ученые зафиксировали почти 140 видов деревьев на одном гектаре, а ближе к 3300 метрам - меньше 20. Чем выше - тем больше деревья полагаются на похожие химические стратегии защиты от насекомых и стрессов среды.

Авторы считают, что такие данные помогают объяснить, почему именно в теплом и влажном климате развивается максимальное биоразнообразие. Команда внесла свои результаты в глобальную базу растительных соединений, которая может ускорить поиск веществ с высоким потенциалом для медицины и фармакологии.