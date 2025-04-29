Африканские «пауки-хиппи» удивили ученых своим поведением

Британские ученые из Портсмутского университета совершили неожиданное открытие при изучении африканских пауков Stegodyphus dumicola, известных своим кооперативным образом жизни. Эти членистоногие, прозванные "пауками-хиппи" за коллективное воспитание потомства и даже самопожертвование ради колонии, оказались гораздо более изменчивыми в поведении, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в научном журнале Animal Behaviour (AnimBehv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе четырехмесячного наблюдения за 28 колониями специалисты анализировали три ключевые поведенческие черты: смелость, реакцию на угрозу и скорость охоты.

Результаты показали, что хотя отдельные особи могут демонстрировать устойчивые модели поведения в краткосрочной перспективе, со временем эти шаблоны кардинально меняются.

"Наши данные свидетельствуют, что классифицировать этих пауков по личностным типам - например, как "смелых" или "осторожных" - ошибочно. Их поведение скорее отражает текущие потребности колонии и физиологическое состояние, чем фиксированные черты характера", - пояснила ведущий автор исследования, доктор Лена Гринстед.

Это открытие опровергает предыдущие теории, согласно которым социальные пауки распределяют роли (например, "няньки" или "добытчики") на основе индивидуальных особенностей. Вместо жесткой специализации особи динамично адаптируют свое поведение к меняющимся условиям.

Исследование критикует традиционные методы оценки личности животных, основанные на кратковременных наблюдениях. Ученые призывают к более длительным исследованиям, подчеркивая, что даже у социальных видов поведение может быть ситуативным.