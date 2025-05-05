Американец 10 минут боролся с 45-килограммовой «рыбой-зомби»

По словам американца, он не мог поверить в то, что ему на крючок попала "рыба-зомби". Чтобы вытащить ее из воды, ему понадобилось 10 минут. Хендерсон заявил, что его удивили не только размеры веслоноса, но и то, что рыба сопротивлялась, несмотря на многочисленные раны. Предположительно, она пострадала от удара винта лодки.

"У него (веслоноса. - "Газета.Ru") был длинный нос, огромный рот, шрамы на спине и дыры вдоль позвоночника. Сквозь отверстия можно было увидеть некоторые его внутренности, что и придавало ему вид зомби", - говорится в материале.

Как уточняется, Хендерсон осмотрел рыбу вместе с другими членами экипажа и отпустил ее: они решили, что веслонос может выжить. Опубликованное в соцсетях видео с рыбалки набрало более 2,2 млн просмотров.