https://news.day.az/unusual/1751970.html В Британии обнаружили бобра - впервые за 400 лет - ВИДЕО Дикий бобр был снят на реке в Уэльсе, хотя считалось, что эти звери полностью исчезли из Британии около 400 лет. Как передает Day.Az, охотники уничтожили всю популяцию.
В Британии обнаружили бобра - впервые за 400 лет - ВИДЕО
Дикий бобр был снят на реке в Уэльсе, хотя считалось, что эти звери полностью исчезли из Британии около 400 лет.
Как передает Day.Az, охотники уничтожили всю популяцию.
Натуралист Иоло Уильямс, который встретил бобра около Махинллета, сказал, что четкое и продолжительное наблюдение было одним из "самых лучших событий, которое он когда-либо видел"
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