В Британии обнаружили бобра

Дикий бобр был снят на реке в Уэльсе, хотя считалось, что эти звери полностью исчезли из Британии около 400 лет.

Как передает Day.Az, охотники уничтожили всю популяцию.

Натуралист Иоло Уильямс, который встретил бобра около Махинллета, сказал, что четкое и продолжительное наблюдение было одним из "самых лучших событий, которое он когда-либо видел"