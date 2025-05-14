https://news.day.az/unusual/1752678.html В Британии за здоровьем детей будут следить «шпионские весы» В Британии за здоровьем детей будут следить "шпионские весы". Как передает Day.Az, национальная служба здравоохранения Великобритании планирует выдавать "шпионские весы" для контроля за весом у детей с ожирением. Однако сами пациенты свой вес знать не будут. Тысячи семей получат цифровые весы для домашнего использования.
В Британии за здоровьем детей будут следить «шпионские весы»
В Британии за здоровьем детей будут следить "шпионские весы".
Как передает Day.Az, национальная служба здравоохранения Великобритании планирует выдавать "шпионские весы" для контроля за весом у детей с ожирением.
Однако сами пациенты свой вес знать не будут. Тысячи семей получат цифровые весы для домашнего использования. Детям с избыточным весом в возрасте от 3 до 18 лет настоятельно рекомендуют контролировать вес ежедневно.
Если дети теряют вес, сотрудники Национальной службы здравоохранения отправляют им хвалебные сообщения, а если вес пациентов увеличивается, то приложение показывает им советы о том, "как перестать слишком много есть".
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