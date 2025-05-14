В Британии за здоровьем детей будут следить "шпионские весы".

Как передает Day.Az, национальная служба здравоохранения Великобритании планирует выдавать "шпионские весы" для контроля за весом у детей с ожирением.

Однако сами пациенты свой вес знать не будут. Тысячи семей получат цифровые весы для домашнего использования. Детям с избыточным весом в возрасте от 3 до 18 лет настоятельно рекомендуют контролировать вес ежедневно.

Если дети теряют вес, сотрудники Национальной службы здравоохранения отправляют им хвалебные сообщения, а если вес пациентов увеличивается, то приложение показывает им советы о том, "как перестать слишком много есть".