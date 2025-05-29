Ученые обнаружили более 100 новых видов морских хищников у берегов Омана

Международная команда ученых из Университета Орегона, МГУ и Университета Флориды провела первое систематическое исследование ленточных червей (Nemertea) в водах Омана и сделала сенсационное открытие - 107 видов, из которых 98% ранее не были описаны наукой. Работа опубликована в журнале PeerJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ленточные черви - это мягкотелые морские хищники, которые часто ускользают от внимания из-за миниатюрных размеров и скрытного образа жизни.

Открытие фактически удвоило количество ленточных червей с расшифрованным геномом в Индо-Западной части Тихого океана - крупнейшем морском биогеографическом регионе планеты. Особенно поразительно, что 93% выявленных видов оказались эндемичными, то есть обитающими исключительно в водах Аравийского региона.

"Это подчеркивает, насколько мало мы знаем о морском биоразнообразии в этом регионе и в тропиках в целом", - отметила ведущий автор исследования, доктор Светлана Маслакова из Института морской биологии Орегона.

Особое внимание исследователей привлекли различия между видами, обитающими в Оманском заливе и Аравийском море - оказалось, что пересечений между этими зонами практически нет. Это говорит о высокой локальной специализации и обособленных экосистемах.

Кроме того, по оценкам ученых, в водах Омана могут скрываться еще около 200 неизвестных видов, особенно в неизученных мягко-донных зонах и в толще воды.