Ученые нашли способ добывать серебро с помощью отработанного кулинарного масла

Финские ученые из Университета Хельсинки и Университета Ювяскюля разработали новый метод извлечения серебра из отходов с использованием жирных кислот, содержащихся в отработанном растительном масле. Исследование опубликовано в научном издании Chemical Engineering Journal (CEJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Современные технологии переработки серебра часто требуют агрессивных химических веществ, вредящих экологии.

Предложенный метод основан на комбинации жирных кислот (например, олеиновой или линолевой) и разбавленной перекиси водорода. Такая смесь эффективно растворяет серебро, после чего металл можно выделить в чистом виде с помощью света в специальном реакторе.

"Наша цель - создать недорогие и устойчивые методы переработки металлов, особенно из сложных многокомпонентных отходов", - пояснили авторы разработки.

Серебро широко используется в электронике, солнечных панелях и других высокотехнологичных отраслях, но менее 20% его мирового производства поступает из переработанных источников. При этом природные запасы истощаются, а цена на металл за последние 25 лет выросла в шесть раз.

Новая технология не только решает проблему нехватки ресурсов, но и предлагает безопасную альтернативу: жирные кислоты нетоксичны, биоразлагаемы и могут быть повторно использованы после извлечения серебра.

Метод открывает возможности для так называемой "городской добычи" - извлечения ценных металлов из отходов, например, из клавиатур с серебряным покрытием или других электронных компонентов.