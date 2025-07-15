Смартфоны назвали манипулятивными паразитами

Специалисты Австралийского национального университета заявили, что использование смартфонов и умных гаджетов приводит к заметным изменениям в работе мозга. Исследование опубликовано в научном издании Australasian Journal of Philosophy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ведущего автора научной работы Рэйчел Браун, современные алгоритмы в гаджетах предназначены не просто для взаимодействия, но и для эксплуатации пользователей. Ученый назвал умные девайсы манипулятивными паразитами, основная цель которых - заставить человека как можно чаще пользоваться ими.

В материале говорится, что смартфон "держит на привязи" немедленного удовлетворения. Из-за чрезмерной зависимости наблюдается снижение когнитивных способностей, появляется неспособность сосредоточиться, глубоко задуматься или просто присутствовать в настоящем моменте. Также умные устройства могут негативно влиять на здоровье: больше всего - на зрение.

По словам ученых, большинство пользователей не знают о негативных последствиях такой зависимости или не хотят знать. Кроме поддержания элементарной цифровой гигиены Рэйчел Браун призвала регулировать деятельность производителей гаджетов и налаживать здоровые отношения с умными устройствами.