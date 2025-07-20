Ученые раскрыли причину провалов ранних миграций человека из Африки

Международная команда ученых из Великобритании, США, Германии, ЮАР и других стран раскрыла секрет успешного расселения человечества за пределы Африки. Оказалось, что ключевую роль в этом процессе сыграла способность наших предков осваивать разные среды обитания. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ археологических данных за последние 120 тысяч лет показал, что около 70-50 тыс. лет назад люди начали активно осваивать различные экологические ниши - от тропических лесов до засушливых пустынь. Эта экологическая гибкость стала решающим преимуществом по сравнению с предыдущими миграционными волнами.

"Ранние попытки расселения зависели от "зеленых коридоров" - периодов повышенной влажности в Сахаро-Аравийском регионе. Но последняя успешная миграция произошла в менее благоприятных условиях, что свидетельствует о новой адаптивной стратегии", - объяснила профессор Андреа Маника из Кембриджского университета.

Ученые предполагают, что расширение экологической ниши стало возможным благодаря развитию социальных связей и культурному обмену. В отличие от технологических объяснений, эта теория подчеркивает важность коллективного опыта в освоении новых территорий.