Найдена странная связь между магнитным полем Земли и уровнем кислорода

Международная группа ученых из NASA (США) и Университета Лидса (Великобритания) нашла неожиданную связь между геомагнитным полем нашей планеты и содержанием кислорода в атмосфере. Анализ данных за последние 540 млн лет показал, что эти два параметра изменялись синхронно, достигая максимальных значений в период 330-220 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Статистический анализ выявил сильную взаимосвязь (0,72) между напряженностью магнитного поля и концентрацией кислорода. Даже с учетом возможного временного лага в 1 млн лет эта связь остается статистически значимой.

Полученные данные свидетельствуют о существовании ранее неизученного механизма взаимодействия между процессами в недрах Земли и ее атмосферой. Открытие меняет традиционные представления о роли магнитного поля, которое ранее рассматривалось исключительно как защитный барьер от солнечной радиации.

Результаты исследования важны для поиска жизни за пределами Земли. Они указывают на необходимость учитывать не только состав атмосферы экзопланет, но и наличие у них магнитного поля при оценке потенциальной обитаемости.