Попугай поразил интернет уровнем своего интеллекта

Попугай по имени Сяогуй из Китая быстрее всех сородичей сортирует предметы по цветам.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За 33,5 секунды Сяогуй разложил 10 шариков по 10 контейнерам, различив даже два оттенка розового, соответствующий рекорд внесён в книгу рекордов Гиннеса.

Хозяин попугая рассказал об, увлечении Сяогуя цветными игрушками ещё птенцом, вследствии чего он решил развить талант и начал регулярные тренировки.