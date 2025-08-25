https://news.day.az/unusual/1776079.html Попугай поразил интернет уровнем своего интеллекта - ВИДЕО Попугай по имени Сяогуй из Китая быстрее всех сородичей сортирует предметы по цветам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За 33,5 секунды Сяогуй разложил 10 шариков по 10 контейнерам, различив даже два оттенка розового, соответствующий рекорд внесён в книгу рекордов Гиннеса.
