Китайские ученые разработали пассивные экзоскелеты для подъема плит весом 200 кг

Китайские ученые впервые представили пассивные роботизированные экзоскелеты - уникальные устройства для рук, способные значительно облегчить выполнение тяжелых физических работ. Об этом сообщает Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый экзоскелет, основанный на магнитореологическом приводе, обеспечивает поддержку при захвате и существенно увеличивает выносливость кисти. По информации агентства, разработку представила исследовательская группа под руководством профессора Сунь Шуайшуая из Университета науки и технологии Китая (USTC).

"Следующим этапом станет улучшение работы экзоскелета с помощью технологии распознавания человеческих намерений, что позволит устройству адаптировать силу поддержки под конкретные задачи пользователя. Кроме того, планируется применение композитных материалов и 3D-печати для снижения веса и повышения прочности каркаса", - отметил профессор Шуайшуай.

Как отмечают авторы пассивного экзоскелета, устройство позволяет с легкостью поднимать сланцевые плиты весом свыше 200 килограммов, что открывает перспективы его применения в спасательных операциях - расчистке завалов и эвакуации пострадавших после землетрясений.

Пассивные экзоскелеты - это устройства, которые не требуют источника энергии для функционирования. Они работают за счет применения противовесов и рычагов.