Предложен неожиданный способ для строительства на Марсе

Человечество давно мечтает о жизни вне Земли - и Марс все чаще рассматривают как наш следующий дом. Но условия на Красной планете так суровы, что везти стройматериалы с Земли слишком дорого и невыгодно. Международная команда ученых предложила выход, вдохновившись природой: использовать местную марсианскую пыль и работать с ней с помощью микробов - так, чтобы "вырастить" пригодные для жилья стены прямо на Марсе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Frontiers in Microbiology (FM).

Концепция строится на биоминерализации - естественном процессе, когда микроорганизмы выделяют минеральные соединения, превращая рыхлый грунт в твердый материал. Среди кандидатов - бактерия Sporosarcina pasteurii, способная "склеивать" грунт за счет продукции карбоната кальция, и цианобактерия Chroococcidiopsis, выжившая даже в суровых земных аналогах марсианской среды. Вместе они могли бы не просто укреплять марсианский реголит, но и создавать "биоцемент" - основу для 3D-печати домов.

При этом микробная система могла бы выполнять двойную роль. Помимо строительства, Chroococcidiopsis выделяет кислород, что потенциально пригодится для жизнеобеспечения первых поселений. А побочные продукты метаболизма - например, аммиак - в перспективе может стать частью замкнутых агросистем и даже шагом в сторону долгосрочного "озеленения" Марса.

До реального марсианского строительства еще далеко: многие технологии требуют проверки в условиях, имитирующих марсианский климат - слабое притяжение, радиацию, дефицит воды. Но первые лабораторные эксперименты на земных аналога реголита уже показывают, что идея жизнеспособна. Если все сложится, будущие марсианские дома могут оказаться построены простыми бактериями.