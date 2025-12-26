Привычный цветок оказался источником полезных для здоровья соединений

Роза - не только декоративное растение и ароматная добавка, но и богатый источник биологически активных веществ, способных оказывать системное воздействие на организм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли авторы крупного обзорного исследования, опубликованного в журнале Molecules.

Анализ показал, что лепестки, плоды и побочные продукты переработки роз содержат полифенолы, флавоноиды, эфирные масла и полисахариды с антиоксидантными, противовоспалительными, антибактериальными и нейропротекторными свойствами.

Исследователи обобщили данные по нескольким наиболее изученным видам роз, включая дамасскую, морщинистую и шиповник. Их активные соединения в лабораторных и животных моделях снижали окислительный стресс, подавляли воспалительные сигнальные пути, влияли на обмен глюкозы и липидов, а также демонстрировали защитный эффект для нервной системы, печени, кишечника и кожи. Отдельные компоненты розы проявляли противомикробную и потенциально противоопухолевую активность.

Особое внимание в работе уделено не только самим растениям, но и отходам производства - жмыху и водным остаткам после получения эфирного масла. Эти побочные продукты оказались богаты теми же биоактивными веществами и могут использоваться для создания функциональных продуктов питания, пищевых добавок, натуральных консервантов и косметических ингредиентов, снижая экологические потери и повышая экономическую эффективность отрасли.

Авторы подчеркивают, что несмотря на обилие экспериментальных данных, большинство эффектов пока подтверждены преимущественно в доклинических моделях.